В Самаре женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под "газель"

ДТП на пр. Кирова в Самаре произошло 28 января. Напротив дома №145 под "газель" попала 53-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 16:50 она переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, когда ехал 43-летний водитель "газели". В результате женщина получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.