В Самаре женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под "газель"

ДТП на пр. Кирова в Самаре произошло 28 января. Напротив дома №145 под "газель" попала 53-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 16:50 она переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, когда ехал 43-летний водитель "газели". В результате женщина получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ - нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...