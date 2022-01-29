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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель скрылся с места ДТП, оставив пострадавших

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти неизвестный водитель столкнулся с попутной машиной и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Неустановленная машина 28 января в 11:45 в районе дома №45 по ул. Дзержинского при перестроении не предоставила преимущество попутному Datsun on-DO. В результате последнего откинуло на "встречку", где он врезался в Lada Vesta. Виновник ДТП скрылся.

Пострадали 72-летний водитель Datsun и его 81-летняя пассажирка. Обоим назначено амбулаторное лечение.

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