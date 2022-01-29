В Тольятти водитель скрылся с места ДТП, оставив пострадавших

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В Тольятти неизвестный водитель столкнулся с попутной машиной и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области