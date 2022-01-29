В Тольятти водитель скрылся с места ДТП, оставив пострадавших

В Тольятти неизвестный водитель столкнулся с попутной машиной и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Неустановленная машина 28 января в 11:45 в районе дома №45 по ул. Дзержинского при перестроении не предоставила преимущество попутному Datsun on-DO. В результате последнего откинуло на "встречку", где он врезался в Lada Vesta. Виновник ДТП скрылся.
Пострадали 72-летний водитель Datsun и его 81-летняя пассажирка. Обоим назначено амбулаторное лечение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...