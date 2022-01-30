Два человека погибли в ДТП под Самарой

В субботу, 29 января, в Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:00 47-летняя женщина двигалась на Kia Sportage со стороны Тольятти в направлении Самары. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta под управлением 27-летнего мужчины.
В результате аварии погибли водитель отечественного автомобиля и 54-летний пассажир иномарки.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Выясняются причины произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...