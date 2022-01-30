Две Lada столкнулись во время снегопада в Самарской области

В субботу, 29 января, две Lada столкнулись в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:40 56-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Новое Еремкино в направлении с. Узюково. Во время снегопада автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 32-летнего мужчины.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка Lada Priora.