Две Lada столкнулись во время снегопада в Самарской области

В субботу, 29 января, две Lada столкнулись в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:40 56-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Новое Еремкино в направлении с. Узюково. Во время снегопада автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 32-летнего мужчины.
В аварии пострадала 30-летняя пассажирка Lada Priora.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...