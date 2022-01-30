В Самарской области две женщины пострадали при столкновении Renault и Opel

В субботу, 29 января, в Сызрани две женщины пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:50 58-летний водитель Renault ехал по ул. Ульяновской в направлении пер. Достоевского, не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший Opel под управлением 32-летнего мужчины.

В аварии пострадали два пассажирки Renault 43 и 59 лет. Их госпитализировали.