Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Самара - Волгоград

В воскресенье, 30 января, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:15 на 45 км трассы Самара — Волгоград водитель Audi A5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.
В результате водитель и пассажир Lada скончались до приезда "скорой". Также госпитализированы двое несовершеннолетних пассажиров отечественной легковушки и водитель Audi.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...