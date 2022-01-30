Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Самара - Волгоград

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В воскресенье, 30 января, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области