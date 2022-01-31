В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадала автомобилистка

В воскресенье, 30 января, в ДТП в Кировском районе Самары попала 24-летняя водитель Audi A6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 15:40, выезжая с прилегающей территории напротив дома № 5 с1 по ул. Товарной, она не уступила дорогу и столкнулась с Howo под управлением 31-летнего мужчины. От удара Howо отбросило на угол здания. Audi же врезался в Ford Mondeo, ехавший по ул. Товарной.

В аварии пострадала водитель Audi. Ее госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД собщают, что полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее.