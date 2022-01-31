В ДТП с тремя автомобилями в Самаре пострадала автомобилистка

В воскресенье, 30 января, в ДТП в Кировском районе Самары попала 24-летняя водитель Audi A6. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 15:40, выезжая с прилегающей территории напротив дома № 5 с1 по ул. Товарной, она не уступила дорогу и столкнулась с Howo под управлением 31-летнего мужчины. От удара Howо отбросило на угол здания. Audi же врезался в Ford Mondeo, ехавший по ул. Товарной.
В аварии пострадала водитель Audi. Ее госпитализировали.
В пресс-службе регионального ГУ МВД собщают, что полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...