Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на трассе Самара - Волгоград

Прокуратура Безенчукского района Самарской области начала проверку из-за ДТП с двумя погибшими на трассе Самара - Волгоград.

Напомним, около 8:00 на 112 км трассы около пос. Звезда столкнулись микроавтобус Ford Transit (маршрут № 3-Э Чапаевск - Химическая площадка) и Renault. В результате погибли два человека и еще четверо получили различные травмы.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Безенчукского района Александр Булатов.

Организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании участка дороги. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки и даст оценку действиям должностных лиц.