Прокуратура начала проверку из-за ДТП с погибшими на трассе Самара - Волгоград

Прокуратура Безенчукского района Самарской области начала проверку из-за ДТП с двумя погибшими на трассе Самара - Волгоград.
Напомним, около 8:00 на 112 км трассы около пос. Звезда столкнулись микроавтобус Ford Transit (маршрут № 3-Э Чапаевск - Химическая площадка) и Renault. В результате погибли два человека и еще четверо получили различные травмы.
На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Безенчукского района Александр Булатов.
Организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании участка дороги. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки и даст оценку действиям должностных лиц.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...