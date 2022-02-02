Стали известны подробности ДТП с легковушкой и фурой под Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП, произошедшего 1 февраля в с. Русская Борковка Ставропольского района.

По предварительной версии полицейских, 33-летний водитель Lada Kalina в 10:05 ехал по ул. Северной с. Русская Борковка. При снегопаде мужчина не справился с управлением. Из-за этого машину занесло, и она столкнулась с встречным грузовиком Volvo с госномером Санкт-Петербурга (регион 198), которым управлял 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель и 32-летний пассажир Lada Kalina госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.