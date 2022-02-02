Стали известны подробности ДТП с легковушкой и фурой под Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП, произошедшего 1 февраля в с. Русская Борковка Ставропольского района.
По предварительной версии полицейских, 33-летний водитель Lada Kalina в 10:05 ехал по ул. Северной с. Русская Борковка. При снегопаде мужчина не справился с управлением. Из-за этого машину занесло, и она столкнулась с встречным грузовиком Volvo с госномером Санкт-Петербурга (регион 198), которым управлял 50-летний мужчина.
В результате аварии водитель и 32-летний пассажир Lada Kalina госпитализированы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...