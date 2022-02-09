В Самаре экс-полицейского осудили за ДТП, в котором погибли родители троих детей

Волжский районный суд Самары вынес приговор бывшему сотруднику полиции за пьяное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Вечером 7 августа 2020 г. находившийся в отпуске инспектор ДПС двигался на Datsun On-Do по дороге А-300 к с. Большая Глушица. На пересечении с дорогой в с. Подъем-Михайловка он столкнулся с ехавшим впереди Hunday Solaris. От удара Hunday отбросило под встречный грузовик Volvo.
В машине Hunday находилась семья с тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет. В результате родители погибли, а двухлетний мальчик поучил тяжкие травмы.
Полицейский отказался проходить освидетельствование на месте происшествия и пришел для обследования лишь на следующий день.
Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Суд также удовлетворил гражданские иски в интересах потерпевших — 4 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...