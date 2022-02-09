В Самаре экс-полицейского осудили за ДТП, в котором погибли родители троих детей

Волжский районный суд Самары вынес приговор бывшему сотруднику полиции за пьяное ДТП, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Вечером 7 августа 2020 г. находившийся в отпуске инспектор ДПС двигался на Datsun On-Do по дороге А-300 к с. Большая Глушица. На пересечении с дорогой в с. Подъем-Михайловка он столкнулся с ехавшим впереди Hunday Solaris. От удара Hunday отбросило под встречный грузовик Volvo.

В машине Hunday находилась семья с тремя детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет. В результате родители погибли, а двухлетний мальчик поучил тяжкие травмы.

Полицейский отказался проходить освидетельствование на месте происшествия и пришел для обследования лишь на следующий день.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также удовлетворил гражданские иски в интересах потерпевших — 4 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.