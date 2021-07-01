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ДТП Происшествия

Полицейского, в ДТП с которым погибли многодетные родители, отдали под суд

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прокуратуре Самарской области утвердили обвинительное заключение по делу о ДТП с полицейским, в котором погибли супруги и пострадали трое их детей, сообщает надзорное ведомство.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, 7 августа 2020 г. на 54 км трассы Самара - Большая Черниговка сотрудник ДПС из Волжского района Сергей Мясников на Datsun врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris, который от удара отбросило под встречный грузовик Volvo.

В аварии погибли 29-летний водитель Hyundai и его 34-летняя супруга. Также в больницу попали трое их малолетних детей.

Было возбуждено уголовное дело, однако, по словам родственников погибших, его расследование тормозилось из-за действий коллег Мясникова и его отца, также работавшего в полиции. Пострадавшая сторона обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну, после чего дело было передано на региональный уровень, а Мясников-старший уволен.

Как сообщает прокуратура, по версии следствия Мясников в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и в нарушение правил ПДД не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Обвиняемый находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.

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