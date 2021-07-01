Полицейского, в ДТП с которым погибли многодетные родители, отдали под суд

В прокуратуре Самарской области утвердили обвинительное заключение по делу о ДТП с полицейским, в котором погибли супруги и пострадали трое их детей, сообщает надзорное ведомство.
Напомним, 7 августа 2020 г. на 54 км трассы Самара - Большая Черниговка сотрудник ДПС из Волжского района Сергей Мясников на Datsun врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris, который от удара отбросило под встречный грузовик Volvo.
В аварии погибли 29-летний водитель Hyundai и его 34-летняя супруга. Также в больницу попали трое их малолетних детей.
Было возбуждено уголовное дело, однако, по словам родственников погибших, его расследование тормозилось из-за действий коллег Мясникова и его отца, также работавшего в полиции. Пострадавшая сторона обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну, после чего дело было передано на региональный уровень, а Мясников-старший уволен.
Как сообщает прокуратура, по версии следствия Мясников в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и в нарушение правил ПДД не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Обвиняемый находится под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!