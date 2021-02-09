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ДТП Происшествия

Расследование смертельного ДТП на трассе Самара - Большая Черниговка привело к увольнениям полицейских

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области уволили сотрудника полиции - отца старшего инспектора ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Сергея Мясникова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хиштейн.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 7 августа 2020 г. Сергей Мясников стал участником ДТП со смертельным исходом. Около 21:00 на 54 км трассы Самара - Большая Черниговка он ехал на Datsun, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Hyundai Solaris, который от удара Hyundai отбросило под встречный грузовик Volvo. В аварии погибли супруги - 29-летний водитель Hyundai и его 34-летняя пассажирка. Также в больницу попали трое их малолетних детей.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

Очевидцы аварии полагали, что управлявший Datsun полицейский был пьян. Но этот факт не доказан.

После ДТП к депутату Госдумы обратился брат погибшей 34-летней женщины. По его мнению, виновника аварии покрывали сотрудники подразделения, где Мясников проходит службу, и главным образом его отец, который также являлся полицейским.

В результате уголовное дело передали из районного на областной уровень.

"Вновь обсудили ситуацию с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким. Отец обвиняемого, помогавший скрыть следы, из полиции после моего обращения уволен", - сообщил Александр Хинштейн в твиттере.

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