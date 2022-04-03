Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Сергиевском

По факту ДТП в Сергиевском районе районной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будут установлены причины и условия способствовавшие происшествию.
Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Напомним, что в воскресенье, 3 апреля, на 1091 км автодороги М-5 Урал столкнулись легковушка и фура. Погибли четыре человека. По данным ГУ МВД по Самарской области, среди них один несовершеннолетний. Областная прокуратура заявляет о двух погибших детях.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...