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ДТП Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Сергиевском

СЕРГИЕВСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту ДТП в Сергиевском районе районной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будут установлены причины и условия способствовавшие происшествию.

Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

Напомним, что в воскресенье, 3 апреля, на 1091 км автодороги М-5 Урал столкнулись легковушка и фура. Погибли четыре человека. По данным ГУ МВД по Самарской области, среди них один несовершеннолетний. Областная прокуратура заявляет о двух погибших детях. 

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