В Сергиевском районе в ДТП погибли четыре человека

В воскресенье, 3 апреля, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло в 13:30 на 1091 км автодороги М-5 Урал в Сергиевском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны города Уфа, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA.

Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.