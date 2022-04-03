В Сергиевском районе в ДТП погибли четыре человека

В воскресенье, 3 апреля, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло в 13:30 на 1091 км автодороги М-5 Урал в Сергиевском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны города Уфа, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA.
Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...