Появились подробности ДТП под Сергиевском: погибли двое детей

ГУ МВД опубликовала подробности смертельного ДТП под Сергиевском, которое произошло в воскресенье, 3 апреля, на 1091 км + 620 м автодороги М-5 "Урал".

25-летний водитель Lada Priora совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, там, где это запрещено и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

После Priora по инерции продолжила движение в правую сторону по ходу движения, где допустила столкновение с транспортным средством "Чайка".

Водитель ВАЗа, 35-летний пассажир и два мальчика 8-ми и 6-ти лет от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП прокуратурой района проводится проверка.