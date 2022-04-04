Появились подробности ДТП под Сергиевском: погибли двое детей

ГУ МВД опубликовала подробности смертельного ДТП под Сергиевском, которое произошло в воскресенье, 3 апреля, на 1091 км + 620 м автодороги М-5 "Урал".
25-летний водитель Lada Priora совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, там, где это запрещено и допустил столкновение с грузовым автомобилем.
После Priora по инерции продолжила движение в правую сторону по ходу движения, где допустила столкновение с транспортным средством "Чайка".
Водитель ВАЗа, 35-летний пассажир и два мальчика 8-ми и 6-ти лет от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
По факту ДТП прокуратурой района проводится проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...