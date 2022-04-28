Появились подробности ДТП с пятью грузовиками в Самарской области

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с пятью грузовиками в Сергиевском районе.
Авария произошла в 12:30 на 1128 км трассы М-5. По данным полиции, 38-летний водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и врезался в большегруз DAF под управлением 58-летнего мужчины, а затем по касательной задел КамАЗ и "Газель". После этого Volvo лоб в лоб столкнулся с фурой Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.
Пострадали водители Mercedes и DAF.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...