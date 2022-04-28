Появились подробности ДТП с пятью грузовиками в Самарской области

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с пятью грузовиками в Сергиевском районе.

Авария произошла в 12:30 на 1128 км трассы М-5. По данным полиции, 38-летний водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и врезался в большегруз DAF под управлением 58-летнего мужчины, а затем по касательной задел КамАЗ и "Газель". После этого Volvo лоб в лоб столкнулся с фурой Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.

Пострадали водители Mercedes и DAF.