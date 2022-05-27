Тольяттинца поймали с контрафактными сигаретами на 1,4 млн рублей

Тольяттинские полицейские задержали 44-летнего безработного мужчину по подозрению в незаконной продаже сигарет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители обнаружили, что в гараже на ул. Ботанической шла торговля сигаретами оптом, и задержали продавца. В помещении изъяли 12,5 тыс. пачек. Продукция не имела акцизных марок. Общая стоимость товара составила 1,4 млн рублей.
Задержанный пояснил, что приобрел сигареты через Интернет.
Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Сбыт продукции без маркировки").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне