В Сызрани в ДТП пострадал шестилетний ребенок

В Сызрани 1 июля в 18:10 в ДТП на ул. Ленина пострадала шестилетняя пассажирка Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
26-летняя водитель не справилась с управлением и наехала на препятствие справа. Водителя и пассажира автомобиля доставили в медучреждение. Девушке назначено амбулаторное лечение, а девочка госпитализирована.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...