В Сызрани в ДТП пострадал шестилетний ребенок

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В Сызрани 1 июля в 18:10 в ДТП на ул. Ленина пострадала шестилетняя пассажирка Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области