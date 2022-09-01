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ДТП Происшествия

В массовом ДТП в Кинельском районе погибли двое

КИНЕЛЬ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 сентября, в 20:20 на 49-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись три машины. В аварии погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

ДТП произошло в границах села Тургеневка Кинельского района. Водитель Scania столкнулся с Dutsun on-Do и Toyota Land Cruiser. В результате происшествия погибли водитель и пассажир Toyota. Водитель большегруза с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На место ДТП для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. Кинельского межрайонного прокурора Сергей Анакин.

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