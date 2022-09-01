В массовом ДТП в Кинельском районе погибли двое

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В четверг, 1 сентября, в 20:20 на 49-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись три машины. В аварии погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области