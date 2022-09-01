В массовом ДТП в Кинельском районе погибли двое

В четверг, 1 сентября, в 20:20 на 49-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись три машины. В аварии погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.
ДТП произошло в границах села Тургеневка Кинельского района. Водитель Scania столкнулся с Dutsun on-Do и Toyota Land Cruiser. В результате происшествия погибли водитель и пассажир Toyota. Водитель большегруза с травмами доставлен в медицинское учреждение.
На место ДТП для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. Кинельского межрайонного прокурора Сергей Анакин.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...