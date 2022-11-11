Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

ГУ МВД по Самарской области рассказало о подробностях ДТП на 902 км трассы М-5, в котором погибла женщина.
В 17:10 33-летний водитель Volkswagen, с номерами Омской области, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Zaz под управлением 62-летнего водителя.
Старший водитель госпитализирован в реанимационное отделение. Его 62-летняя пассажир скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. На месте проводились спасательные работы.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...