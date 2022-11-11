Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

ГУ МВД по Самарской области рассказало о подробностях ДТП на 902 км трассы М-5, в котором погибла женщина.

В 17:10 33-летний водитель Volkswagen, с номерами Омской области, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Zaz под управлением 62-летнего водителя.

Старший водитель госпитализирован в реанимационное отделение. Его 62-летняя пассажир скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. На месте проводились спасательные работы.