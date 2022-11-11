При лобовом ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибла женщина

В четверг, 10 ноября, вечером в Сызранском районе на 902 км трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, в результате ДТП погибла женщина, находившаяся на пассажирском сидении в одном из автомобилей.
В 16:59 для деблокирования погибшей пассажирки на место ДТП выехали спасатели ПСО г. Сызрань.
С помощью гидроинструмента они извлекли тело погибшей из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции.
В 18:43 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.
"Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и МЧС", — отметили в ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...