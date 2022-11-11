При лобовом ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибла женщина

В четверг, 10 ноября, вечером в Сызранском районе на 902 км трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в результате ДТП погибла женщина, находившаяся на пассажирском сидении в одном из автомобилей.

В 16:59 для деблокирования погибшей пассажирки на место ДТП выехали спасатели ПСО г. Сызрань.

С помощью гидроинструмента они извлекли тело погибшей из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции.

В 18:43 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.

"Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции, скорой медицинской помощи и МЧС", — отметили в ПСС по Самарской области.