16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появилась версия ДТП с двумя автобусами на Московском шоссе в Самаре В Тольятти женщина на Kia врезалась в припаркованное авто, госпитализирован ребенок У рынка "Караван" в Самаре произошло ДТП с двумя автобусами и легковушками В Самаре легковушка отлетела в столб на Московском шоссе В Жигулевске водитель внедорожника въехал на перекрестке в бок Hyundai, пострадала женщина

ДТП Происшествия

Появилась версия ДТП с двумя автобусами на Московском шоссе в Самаре

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 207
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с участием двух рейсовых автобусов и двух легковушек, которой произошло в Самаре вечером 6 декабря.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, авария произошла в районе пересечения Московского шоссе и ул. Киевской, напротив здания МФЦ и рынка "Караван".

По данным правоохранителей, 40-летний водитель автобуса ЛиАЗ в 17:50 ехал по Московскому шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобуса МАЗ под управлением 60-летнего мужчины. После удара ЛиАЗ столкнулся с попутными Lada XRAY и Лада-211440.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка ЛиАЗа и пассажирки МАЗа 58 и 36 лет. Им всем назначено амбулаторное лечение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1