Появилась версия ДТП с двумя автобусами на Московском шоссе в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с участием двух рейсовых автобусов и двух легковушек, которой произошло в Самаре вечером 6 декабря.
Напомним, авария произошла в районе пересечения Московского шоссе и ул. Киевской, напротив здания МФЦ и рынка "Караван".
По данным правоохранителей, 40-летний водитель автобуса ЛиАЗ в 17:50 ехал по Московскому шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобуса МАЗ под управлением 60-летнего мужчины. После удара ЛиАЗ столкнулся с попутными Lada XRAY и Лада-211440.
В аварии пострадала 55-летняя пассажирка ЛиАЗа и пассажирки МАЗа 58 и 36 лет. Им всем назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...