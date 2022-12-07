Появилась версия ДТП с двумя автобусами на Московском шоссе в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности ДТП с участием двух рейсовых автобусов и двух легковушек, которой произошло в Самаре вечером 6 декабря.

Напомним, авария произошла в районе пересечения Московского шоссе и ул. Киевской, напротив здания МФЦ и рынка "Караван".

По данным правоохранителей, 40-летний водитель автобуса ЛиАЗ в 17:50 ехал по Московскому шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобуса МАЗ под управлением 60-летнего мужчины. После удара ЛиАЗ столкнулся с попутными Lada XRAY и Лада-211440.

В аварии пострадала 55-летняя пассажирка ЛиАЗа и пассажирки МАЗа 58 и 36 лет. Им всем назначено амбулаторное лечение.