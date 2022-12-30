В связи с трагическим ДТП в Сызранском районе возбудили уголовное дело

По факту трагического ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, произошедшем 29 декабря на трассе М-5 в Сызранском районе, возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 58-летний водитель КамАЗа в 11:10 на 877 км трассы М-5, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Грузовик занесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным Mitsubishi ASX с госномером Забайкальского края (регион 75) под управлением 29-летней женщины.
В результате аварии 35-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Кроме того, пострадали автомобилистка и 11-месячный ребенок.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
По данным источника Волга Ньюс, женщина, управлявшая Mitsubishi, вчера скончалась в больнице.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...