В связи с трагическим ДТП в Сызранском районе возбудили уголовное дело

По факту трагического ДТП с грузовиком и легковым автомобилем, произошедшем 29 декабря на трассе М-5 в Сызранском районе, возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 58-летний водитель КамАЗа в 11:10 на 877 км трассы М-5, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Грузовик занесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным Mitsubishi ASX с госномером Забайкальского края (регион 75) под управлением 29-летней женщины.

В результате аварии 35-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Кроме того, пострадали автомобилистка и 11-месячный ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По данным источника Волга Ньюс, женщина, управлявшая Mitsubishi, вчера скончалась в больнице.