Самарские волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова 3 января волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке военнослужащих, среди которых оказались и наши земляки.

Сбор организовал Общественно-патриотический комитет Самарской области. Бойцам привезут теплую одежду, белье, спальные мешки, медикаменты и предметы первой необходимости.

В среду, 4 января, гуманитарный груз отправится в Ростов и Макеевку. И завтра же в ростовский госпиталь поедет губернатор Дмитрий Азаров, чтобы узнать у наших бойцов, какая еще помощь необходима им и их близким.