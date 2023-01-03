Самарские волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова 3 января волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке военнослужащих, среди которых оказались и наши земляки.
Сбор организовал Общественно-патриотический комитет Самарской области. Бойцам привезут теплую одежду, белье, спальные мешки, медикаменты и предметы первой необходимости.
В среду, 4 января, гуманитарный груз отправится в Ростов и Макеевку. И завтра же в ростовский госпиталь поедет губернатор Дмитрий Азаров, чтобы узнать у наших бойцов, какая еще помощь необходима им и их близким.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.