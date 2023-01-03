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Общество

Самарские волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова 3 января волонтеры собрали гуманитарную помощь для раненых в Макеевке военнослужащих, среди которых оказались и наши земляки.

Сбор организовал Общественно-патриотический комитет Самарской области. Бойцам привезут теплую одежду, белье, спальные мешки, медикаменты и предметы первой необходимости.

В среду, 4 января, гуманитарный груз отправится в Ростов и Макеевку. И завтра же в ростовский госпиталь поедет губернатор Дмитрий Азаров, чтобы узнать у наших бойцов, какая еще помощь необходима им и их близким.

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