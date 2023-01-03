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Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ

МОСКВА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня находится в Москве, где уже утром провел встречу с руководством Минобороны России.

"Договорились о полной координации действий министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы", — отметил губернатор.

Напомним, 1 января киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Пока сообщается о 63 погибших, среди них жители Самарской области. 

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