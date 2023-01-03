Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня находится в Москве, где уже утром провел встречу с руководством Минобороны России.
"Договорились о полной координации действий министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы", — отметил губернатор.
Напомним, 1 января киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Пока сообщается о 63 погибших, среди них жители Самарской области.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?