В результате удара ВСУ по Макеевке погибли военные из Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли военнослужащие из региона.

По информации Минобороны РФ, 1 января киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Пока сообщается о 63 погибших.

"Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку", — сообщил Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего или в колл-центр 122.