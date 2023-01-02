В результате удара ВСУ по Макеевке погибли военные из Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли военнослужащие из региона.
По информации Минобороны РФ, 1 января киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Пока сообщается о 63 погибших.
"Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку", — сообщил Дмитрий Азаров.
Также он подчеркнул, что для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего или в колл-центр 122.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?