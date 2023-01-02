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Происшествия

В результате удара ВСУ по Макеевке погибли военные из Самарской области

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке погибли военнослужащие из региона.

По информации Минобороны РФ, 1 января киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Пока сообщается о 63 погибших.

"Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку", — сообщил Дмитрий Азаров.

Также он подчеркнул, что для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего или в колл-центр 122.

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