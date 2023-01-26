В Самарской области будут судить водителя, сбившего насмерть двоих детей

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими.

Напомним, 8 октября 2022 г. водитель автобуса ПАЗ на 373 км дороги Казань — Самара сбил двоих несовершеннолетних пешеходов, которые стояли на островке разделения транспортных потоков и не собирались переходить дорогу.

По версии следствия, водитель автобуса нарушил правила расположения на проезжей части, совершил запрещенный маневр и в результате наехал на людей.

Пострадавшие скончались на месте.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области.