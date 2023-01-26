В Самарской области будут судить водителя, сбившего насмерть двоих детей

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими.
Напомним, 8 октября 2022 г. водитель автобуса ПАЗ на 373 км дороги Казань — Самара сбил двоих несовершеннолетних пешеходов, которые стояли на островке разделения транспортных потоков и не собирались переходить дорогу.
По версии следствия, водитель автобуса нарушил правила расположения на проезжей части, совершил запрещенный маневр и в результате наехал на людей.
Пострадавшие скончались на месте.
Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!