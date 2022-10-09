По факту смертельного ДТП у Старого Буяна возбуждено уголовное дело

Прокуратура Красноярского района проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли двое подростков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, накануне вечером на дороге Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самаре автобус ПАЗ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на проезжей части. В результате ДТП они погибли на месте.

По этому факту территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела прокурор района взял на контроль. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание данного участка дороги.