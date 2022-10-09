По факту смертельного ДТП у Старого Буяна возбуждено уголовное дело

Прокуратура Красноярского района проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли двое подростков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Напомним, накануне вечером на дороге Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самаре автобус ПАЗ наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на проезжей части. В результате ДТП они погибли на месте.
По этому факту территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Ход расследования уголовного дела прокурор района взял на контроль. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание данного участка дороги.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...