Два подростка погибли под колесами автобуса в Самарской области

В субботу, 8 октября, по предварительным данным, в девятом часу вечера на трассе Самара - Ульяновск, В районе села Старый Буян, под колеса автобуса, предположительно вахтового, попали два подростка 17 и 15 лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.
По данным источника, оба подростка погибли. Обстоятельства случившегося выясняются
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...