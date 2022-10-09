Два подростка погибли под колесами автобуса в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 8 октября, по предварительным данным, в девятом часу вечера на трассе Самара - Ульяновск, В районе села Старый Буян, под колеса автобуса, предположительно вахтового, попали два подростка 17 и 15 лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.