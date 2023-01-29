На трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись четыре автомобиля, есть погибший

В воскресенье, 29 января, около 18:00 в районе 910 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, при котором один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, участником аварии стал 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, ехавший в 17:50 по трассе М-5 со стороны Москвы направлении Самары. На 910-м километре трассы, по неустановленной причине, он выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с грузовиком Мercedes с полуприцепом, который после этого съехал в правый кювет.
Затем автомобиль ГАЗ продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем, также марки ГАЗ, под управлением 30-летнего водителя, который ехал следом за грузовиком Mercedes.
Следующему автомобилю на "встречке" также не удалось избежать столкновения - первый ГАЗ под управлением 35-летнего водителя столкнулся еще и с автомобилем Kia Rio, которым управлял 50-летний водитель.
В результате массового ДТП водитель грузового автомобиля Mercedes погиб на месте. Его данные устанавливаются. Телесные повреждения получили водитель и пассажир одного из автомобилей марки ГАЗ. Они госпитализированы.
По данным ФКУ "Поволжуправтодор", движение на трассе М-5 в Самарской области восстановлено в полном объеме и осуществляется в штатном режиме. Последствия аварии устранены.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!