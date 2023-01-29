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ДТП Происшествия

На трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись четыре автомобиля, есть погибший

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 января, около 18:00 в районе 910 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, при котором один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным полицейских, участником аварии стал 35-летний водитель автомобиля ГАЗ, ехавший в 17:50 по трассе М-5 со стороны Москвы направлении Самары. На 910-м километре трассы, по неустановленной причине, он выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с грузовиком Мercedes с полуприцепом, который после этого съехал в правый кювет.

Затем автомобиль ГАЗ продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем, также марки ГАЗ, под управлением 30-летнего водителя, который ехал следом за грузовиком Mercedes.

Следующему автомобилю на "встречке" также не удалось избежать столкновения - первый ГАЗ под управлением 35-летнего водителя столкнулся еще и с автомобилем Kia Rio, которым управлял 50-летний водитель.

В результате массового ДТП водитель грузового автомобиля Mercedes погиб на месте. Его данные устанавливаются. Телесные повреждения получили водитель и пассажир одного из автомобилей марки ГАЗ. Они госпитализированы.

По данным ФКУ "Поволжуправтодор", движение на трассе М-5 в Самарской области восстановлено в полном объеме и осуществляется в штатном режиме. Последствия аварии устранены.

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