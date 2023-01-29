В Сызранском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП

В воскресенье, 29 января, около 18:00 в районе 910 км автодороги М5 "Урал" произошла авария, движение на участке временно ограничено.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим.
В настоящее время госавтоинспекторы организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других участников.
Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!