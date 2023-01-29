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ДТП Происшествия

В Сызранском районе сотрудники полиции работают на месте ДТП

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 января, около 18:00 в районе 910 км автодороги М5 "Урал" произошла авария, движение на участке временно ограничено.

Фото: vk.com/police163

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим.

В настоящее время госавтоинспекторы организовывают реверсивное движение для беспрепятственного проезда других участников.

Полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

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