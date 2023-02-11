Подробности смертельного ДТП под Красным Яром: две "легковушки" и фура

В смертельном ДТП на 1065 км автомобильной дороги М-5 "Урал" участвовало три автомобиля - ВАЗ-2114, Chevrolet Aveo и грузовой DAF, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, авария произошла около полудня. В результате столкновения машин погиб один человек, четверо пострадали.
Погибший - пассажир "четырнадцатой". В больницу доставлены водитель Chevrolet Aveo, водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, ВАЗа.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта,
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!