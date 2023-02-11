Подробности смертельного ДТП под Красным Яром: две "легковушки" и фура

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В смертельном ДТП на 1065 км автомобильной дороги М-5 "Урал" участвовало три автомобиля - ВАЗ-2114, Chevrolet Aveo и грузовой DAF, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области