В Красноярском районе в ДТП погиб один человек, четверо пострадали

В субботу, 11 февраля, около 12:00 поступило сообщение о столкновении ВАЗ-2114 и Chevrolet на 1065 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Моршанки.
В результате ДТП погиб один человек и четыре пострадали, в том числе один ребенок. Пострадавшие направлены для обследования в медучреждение.
На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями проводилось деблокирование пострадавших и погибшего.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!