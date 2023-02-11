В Красноярском районе в ДТП погиб один человек, четверо пострадали

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В субботу, 11 февраля, около 12:00 поступило сообщение о столкновении ВАЗ-2114 и Chevrolet на 1065 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Моршанки.

Фото: Пресс-служба МЧС