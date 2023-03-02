Водитель КамАЗа врезался в легковушку в Самарской области

В среду, 1 марта, в Сызранском районе Самарской области столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:05 52-летний водитель КамАЗа в районе 326 км подъездной дороги к Ульяновску решил развернуться, не убедившись в безопасности маневра. В итоге он столкнулся с попутной Lada Kalina под управлением 34-летнего мужчины.
В аварии пострадал 11-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!