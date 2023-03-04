Под Самарой женщина на Toyota врезалась в столб, уходя от столкновения

В пятницу, 3 марта, в Волжском районе около 11:40 35-летняя водитель Kia Rio в районе дома 1 на ул. Земская при повороте налево не предоставила право проезда автомобилю Toyota, пользующемуся преимуществом.
37-летняя водитель Toyota, избегая столкновения, допустила наезд на световую опору. С места ДТП в больницу госпитализирована водитель Toyota, а ее семилетнему пассажиру после осмотра врачами рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!