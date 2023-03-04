Под Самарой женщина на Toyota врезалась в столб, уходя от столкновения

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В пятницу, 3 марта, в Волжском районе около 11:40 35-летняя водитель Kia Rio в районе дома 1 на ул. Земская при повороте налево не предоставила право проезда автомобилю Toyota, пользующемуся преимуществом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области