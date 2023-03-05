Пожилая женщина пострадала под колесами Lada Granta в Самарской области

В субботу, 4 марта, в Красноярском районе Самарской области в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:20 38-летний водитель Lada Granta на ул. Оренбургской с. Красный Яр поворачивал налево, не уступил дорогу и сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Женщина получила травму, и автомобилист сам отвез ее в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!