Пожилая женщина пострадала под колесами Lada Granta в Самарской области

В субботу, 4 марта, в Красноярском районе Самарской области в ДТП пострадал пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:20 38-летний водитель Lada Granta на ул. Оренбургской с. Красный Яр поворачивал налево, не уступил дорогу и сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Женщина получила травму, и автомобилист сам отвез ее в больницу.