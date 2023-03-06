В Самаре на ул. Мичурина автобус врезался в столб, пострадала женщина

В понедельник, 6 марта, пассажирский автобус "ЛиАЗ" врезался в опору уличного освещения напротив дома №46 по ул. Мичурина в Ленинском районе Самары. За рулем был 64-летний водитель.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Самарской области в 21:10, рассказал официальный представитель ведомства.
В чрезвычайной службе уточнили, что на момент столкновения в автобусе находилось 20 человек, детей среди которых не было.
В результате ДТП никто не погиб, но пострадала 76-летняя женщина. Она, направлена на обследование в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова".
На место происшествия выезжали четыре пожарных на одном автомобиле. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!