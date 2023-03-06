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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Мичурина автобус врезался в столб, пострадала женщина

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 марта, пассажирский автобус "ЛиАЗ" врезался в опору уличного освещения напротив дома №46 по ул. Мичурина в Ленинском районе Самары. За рулем был 64-летний водитель.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС России по Самарской области в 21:10, рассказал официальный представитель ведомства.

В чрезвычайной службе уточнили, что на момент столкновения в автобусе находилось 20 человек, детей среди которых не было.

В результате ДТП никто не погиб, но пострадала 76-летняя женщина. Она, направлена на обследование в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова".

На место происшествия выезжали четыре пожарных на одном автомобиле. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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