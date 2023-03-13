В Самарской области автомобилистка устроила ДТП с пятью пострадавшими

В воскресенье, 12 марта, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:25 36-летняя женщина на Lada Kalina двигалась в направлении с. Челно-Вершины, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 42-летнего мужчины.
В результате с травмами госпитализировали водителя и двоих пассажиров "двенадцатой" 33 и 34 лет. Кроме того, пострадали управлявшая Lada Kalina женщина и 25-летняя пассажирка ВАЗ-2112.
Автомобилистка отказалась проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!