В Самарской области автомобилистка устроила ДТП с пятью пострадавшими

В воскресенье, 12 марта, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:25 36-летняя женщина на Lada Kalina двигалась в направлении с. Челно-Вершины, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением 42-летнего мужчины.

В результате с травмами госпитализировали водителя и двоих пассажиров "двенадцатой" 33 и 34 лет. Кроме того, пострадали управлявшая Lada Kalina женщина и 25-летняя пассажирка ВАЗ-2112.

Автомобилистка отказалась проходить медосвидетельствование.