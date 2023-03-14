Два водителя пострадали при столкновении Lada Vesta и Lada Priora под Самарой

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В понедельник, 13 марта, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области