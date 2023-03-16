Два большегруза и легковушка столкнулись на трассе под Самарой

В среду, 15 марта, в Кинельском районе Самарской области столкнулись два грузовика и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:40 45-летний водитель КамАЗа на 12 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Soul под управлением 36-мужчины. После этого грузовик врезался еще и в большегруз Ford под управлением 53-летнего водителя.

В результате в больницу доставили водителей легковушки и Ford.