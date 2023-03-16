Два большегруза и легковушка столкнулись на трассе под Самарой

В среду, 15 марта, в Кинельском районе Самарской области столкнулись два грузовика и легковушка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:40 45-летний водитель КамАЗа на 12 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Soul под управлением 36-мужчины. После этого грузовик врезался еще и в большегруз Ford под управлением 53-летнего водителя.
В результате в больницу доставили водителей легковушки и Ford.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!