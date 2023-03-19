В Самаре Nissan въехал в столб, пострадала женщина

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В субботу, 18 марта, в Самарском районе около 12:00 56-летний водитель Nissan X-Trail в районе дома 56 по ул. Фрунзе совершил наезд на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области