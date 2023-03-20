Водитель Renault не смог преодолеть зону ремонта дороги в Самарской области

В воскресенье, 19 марта, в Шенталинском районе Самарской области произошло ДТП на участке ремонта дороги. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 5:00 27-летний водитель Renault Logan на 46 км дороге к с. Шентала от трассы М-5 не справился с управлением на объезде в зоне ремонта дороги и врезался в водоналивные блоки. После того он столкнулся со стоявшей рядом "Нивой" под управлением 58-летнего мужчины и катком.

В результате аварии водителя Renault и 58-летнего пассажира "Нивы" госпитализировали.