Водитель Renault не смог преодолеть зону ремонта дороги в Самарской области

В воскресенье, 19 марта, в Шенталинском районе Самарской области произошло ДТП на участке ремонта дороги. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:00 27-летний водитель Renault Logan на 46 км дороге к с. Шентала от трассы М-5 не справился с управлением на объезде в зоне ремонта дороги и врезался в водоналивные блоки. После того он столкнулся со стоявшей рядом "Нивой" под управлением 58-летнего мужчины и катком.
В результате аварии водителя Renault и 58-летнего пассажира "Нивы" госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!