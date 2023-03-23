Три человека пострадали при столкновении Hyundai, Toyota и Lada XRAY в Самаре

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:40 44-летний водитель Hyundai напротив дома № 5а по Красноглинскому шоссе при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутной Toyota под управлением 29-летнего мужчины.
От удара Hyundai отбросило на Lada XRAY, за рулем которой была 45-летняя женщина. После этого Lada врезалась в пешеходное ограждение. При этом Hyundai врезался в ограждение и световую опору.
В результате пострадали водитель Lada, ее шестилетний пассажир и 74-летняя пассажирка Hyundai.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!