Три человека пострадали при столкновении Hyundai, Toyota и Lada XRAY в Самаре

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:40 44-летний водитель Hyundai напротив дома № 5а по Красноглинскому шоссе при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутной Toyota под управлением 29-летнего мужчины.

От удара Hyundai отбросило на Lada XRAY, за рулем которой была 45-летняя женщина. После этого Lada врезалась в пешеходное ограждение. При этом Hyundai врезался в ограждение и световую опору.

В результате пострадали водитель Lada, ее шестилетний пассажир и 74-летняя пассажирка Hyundai.