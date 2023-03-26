В Красноярском районе в ДТП пострадали два человека

В субботу, 25 марта, в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, в 09:25 на 1043 км 200 м автодороги "М 5-Урал" водитель Peugeot Boxer не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди Mercedes-Benz в составе полуприцепа и столкнулся с ним.

44-летний водитель фургона и его 47-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.