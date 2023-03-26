В Красноярском районе в ДТП пострадали два человека

В субботу, 25 марта, в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, в 09:25 на 1043 км 200 м автодороги "М 5-Урал" водитель Peugeot Boxer не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди Mercedes-Benz в составе полуприцепа и столкнулся с ним.
44-летний водитель фургона и его 47-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!