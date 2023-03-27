Спасатели оказали помощь зажатому в кабине фуры водителю, попавшему в ДТП на М-5

В воскресенье, 26 марта, на 964 км трассы М-5 в ДТП попал водитель фуры, сообщает ПСС Самарской области.
Не вписавшись в поворот, грузовой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся. Водитель оказался зажат в кабине.
"Для оказания помощи пострадавшему в 04:03 на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели работы по деблокированию пострадавшего, — уточнили в ведомстве. В 05:20 водителя грузового автомобиля передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!