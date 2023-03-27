Спасатели оказали помощь зажатому в кабине фуры водителю, попавшему в ДТП на М-5

В воскресенье, 26 марта, на 964 км трассы М-5 в ДТП попал водитель фуры, сообщает ПСС Самарской области.

Не вписавшись в поворот, грузовой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся. Водитель оказался зажат в кабине.

"Для оказания помощи пострадавшему в 04:03 на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели работы по деблокированию пострадавшего, — уточнили в ведомстве. В 05:20 водителя грузового автомобиля передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации".