Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух Lada Vesta в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 марта, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области