В Самаре на финальную стадию выходит судебный процесс о крупном наркоторговом ОПС

Во вторник, 4 апреля, в самарском представительстве Центрального окружного военного суда состоялись прения по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС, и пятерых его предполагаемых сообщников: Эмиля Айметова, Урала Касимова, Василия Мычкина, Дмитрия Ушакова и Натальи Харитоновой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Дело рассматривается с участием присяжных.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 г. Ананченко решил создать своей "наркомагазин". Он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г., чтобы не рисковать при покупке мефедрона в других городах, Ананченко вместе с товарищем организовал свою нарколабораторию в гараже в Железнодорожном районе Самары. Производил вещество Михаил Борисенко.

Предполагаемых представителей ОПС задержали во второй половине 2019 и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 года. Там изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаил Борисенко с помощником. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Одним из участников ОПС был ныне бывший сержант одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрий Басин. И он оказался не единственным военнослужащим, подпавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым стал рядовой той же части Ушаков.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

Уголовные дела некоторых подсудимых были выделены из "основного" уголовного дела и переданы в разные суды Самары. Так, дело Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд. Ему назначили пять лет колонии строгого режима. Михаила Борисенко Железнодорожный райсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд и назначил 14 лет и один месяц колонии строгого режима и ограничение свободы. Также Басин лишился звания "сержант". Кстати, позже в апелляции из приговора исключили ограничение свободы.

Основное уголовное дело, фигурантами которого являются предполагаемый главарь ОПС Никита Ананченко и пятеро его вероятных сообщников: Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова, 26 ноября 2020 г. поступило в самарское представительство Центрального окружного военного суда (Постоянное судебное присутствие Центральногго окружного военного суда в городе Самара Самарской области). Судебный процесс, который ведет судья Андрей Баландин, начался в марте 2021 г. и проходит с участием присяжных заседателей в здании Ленинского районного суда Самары. Все подсудимые содержатся под стражей.

Как рассказали корреспонденту Волгша Ньюс в Самарском постоянном присутствии Центрального окружного военного суда в Самаре, сейчас процесс выходит на завершающую стадию. На прениях 4 апреля государственный обвинитель — представитель военной прокуратуры Самарского гарнизона просил присяжных признать каждого из подсудимых виновными во всех преступлениях, в которых их обвиняют. Вопрос о снисхождении представитель прокуратуры оставил на усмотрение самих присяжных заседателей, но отметил, что по мнению гособвинения это право заслуживают Харитонова и Ушаков благодаря признательным показаниям.

На прениях перед присяжными также выступили сами подсудимые и их адвокаты.

На следующем заседании подсудимым предоставят последнее слово. Потом присяжным вручат вопросы, на которые они должны будут ответить и вынести вердикт.