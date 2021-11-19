В Самаре возобновили судебный процесс по делу крупного наркоторгового ОПС

В самарском представительстве Центрального окружного военного суда возобновили производство по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС, и пятерых его предполагаемых сообщников: Эмиля Айметова, Урала Касимова, Василия Мычкина, Дмитрия Ушакова и Натальи Харитоновой. Об этом сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, идея создания наркомагазина зародилась у Ананченко в ноябре 2018 года. Изучив в интернете инструкции, он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г. Ананченко вместе с товарищем решили организовать нарколабораторию в гараже. Михаил Борисенко производил там мефедрон.
Подозреваемых задерживали во второй половине 2019 г. и начале 2020 года. Лабораторию силовики "накрыли" 20 марта 2020 г., изъяли 7 кг мефедрона и задержали Борисенко, а также его помощника. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананченко.
Одним из участников ОПС оказался бывший сержант одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрий Басин. И он был не единственным военнослужащим, попавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым оказался рядовой той же части Ушаков.
Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.
Уголовные дела некоторых подсудимых выделили из "основного" уголовного дела и передали в разные суды. Так, дело Ивана Загрекова попало в Октябрьский районный суд, где ему назначили пять лет колонии строгого режима.
Уголовное дело Михаила Борисенко рассмотрел Железнодорожный районный суд. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд, который назначил ему 14 лет и один месяц заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также с лишением воинского звания "сержант".
Приговор Басину был обжалован. 8 апреля Центральный окружной суд в апелляции изменил приговор — из него исключили ограничение свободы.
Судебный процесс по "основному" уголовному делу, фигурантами которого являются Никита Ананченко, Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова, начался в 2021 г. и проходит с участием присяжных. 17 августа процесс был приостановлен из-за тяжелой болезнм подсудимой Харитоновой.
11 ноября производство по головному делу возобновили. Суд вынес постановление об этом на основании поступивших документов и назначил дату заседания.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы