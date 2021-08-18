В Самаре приостановили судебный процесс по делу наркоторговой ОПС

Во вторник, 17 августа, в самарском представительстве Центрального окружного военного суда был приостановили процесс по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС и пятерых его предполагаемых сообщников: Эмиля Айметова, Урала Касимова, Василия Мычкина, Дмитрия Ушакова и Натальи Харитоновой.
Процесс приостановили в связи с тяжелой болезнью последней подсудимой, исключающей возможность ее участия в заседаниях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, идея создания наркомагазина зародилась у Ананченко в ноябре 2018 года. Изучив в Интернете инструкции, он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г. Ананченко вместе с товарищем решили организовать свою нарколабораторию в гараже, где мефедрон производил Михаил Борисенко.
Подозреваемых задерживали во второй половине 2019 г. и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 г., изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаил Борисенко, а также его помощника. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.
Одним из участников ОПС оказался бывший сержант одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрий Басин. И он был не единственным военнослужащим, подпавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым оказался рядовой той же части Ушаков.
Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.
По окончании следствия уголовные дела некоторых подсудимых выделили из "основного" уголовного дела и передали в разные суды. Так дело Ивана Загрекова попало в Октябрьский районный суд, где ему назначили пять лет колонии строгого режима.
Уголовное дело Михаила Борисенко рассмотрел Железнодорожный районный суд. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд, который назначил ему 14 лет и один месяц заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также с лишением воинского звания "сержант".
Приговор Басину был обжалован. 8 апреля Центральный окружной суд в апелляции изменил приговор. Из него исключили ограничение свободы.
Судебный процесс по "основному" уголовному делу, фигурантами которого являются Никита Ананченко, Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова, начался в 2021 г. и проходит с участием присяжных.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!