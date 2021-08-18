В Самаре приостановили судебный процесс по делу наркоторговой ОПС

Во вторник, 17 августа, в самарском представительстве Центрального окружного военного суда был приостановили процесс по уголовному делу Никиты Ананченко, обвиняемого в создании наркоторгового ОПС и пятерых его предполагаемых сообщников: Эмиля Айметова, Урала Касимова, Василия Мычкина, Дмитрия Ушакова и Натальи Харитоновой.

Процесс приостановили в связи с тяжелой болезнью последней подсудимой, исключающей возможность ее участия в заседаниях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, идея создания наркомагазина зародилась у Ананченко в ноябре 2018 года. Изучив в Интернете инструкции, он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г. Ананченко вместе с товарищем решили организовать свою нарколабораторию в гараже, где мефедрон производил Михаил Борисенко.

Подозреваемых задерживали во второй половине 2019 г. и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 г., изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаил Борисенко, а также его помощника. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Одним из участников ОПС оказался бывший сержант одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрий Басин. И он был не единственным военнослужащим, подпавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым оказался рядовой той же части Ушаков.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

По окончании следствия уголовные дела некоторых подсудимых выделили из "основного" уголовного дела и передали в разные суды. Так дело Ивана Загрекова попало в Октябрьский районный суд, где ему назначили пять лет колонии строгого режима.

Уголовное дело Михаила Борисенко рассмотрел Железнодорожный районный суд. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд, который назначил ему 14 лет и один месяц заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также с лишением воинского звания "сержант".

Приговор Басину был обжалован. 8 апреля Центральный окружной суд в апелляции изменил приговор. Из него исключили ограничение свободы.

Судебный процесс по "основному" уголовному делу, фигурантами которого являются Никита Ананченко, Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова, начался в 2021 г. и проходит с участием присяжных.