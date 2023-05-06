Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Воскресенке

В результате ДТП с участием Chevrolet Lacetti и маршрутного автобуса Ford Transit за помощью к медикам обратились шесть человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в пятницу, 5 мая, в 14:40 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при повороте налево с ул. Песочная с. Воскресенка на автомобильную дорогу "Самара Волгоград Новокуйбышевск 1" не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту № 492.

На момент ДТП в салоне находилось пять пассажиров. Пострадала женщина 1963 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение. За разовой медицинской помощью обратились водитель легкового автомобиля, пассажир автобуса 1957 года рождения, две женщины-пассажиры 1981 и 1959 годов рождения и девушка-пассажир 2005 года рождения.